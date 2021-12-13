Teşkilat 26.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların en heyecanlı merak uyandıran dizisi bu haftada izleyicileri ekrana kilitliyor. Peki dizide neler olacak bu hafta izleyicileri neler bekliyor konuk oyuncular kimler? Hangi oyuncular diziden çıkacak hangi oyuncular dizide kalacak?

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara’da bulunuyor…

Ezgi Eyüboğlu

CEREN

Bir ajanın sahip olacağı tüm yeteneklere sahip, Serdar'la tehlikeli bir ilişkide...

PINAR

Ekibin sivil operasyonlarında çok önemli bir role sahip, kılık değiştirmede uzman

Teşkilat oyuncuları yeni sezon: Teşkilat oyuncuları isimleri ne? Teşkilat dizisi hangi gün, konusu ne?

SERDAR

Tam donanımlı bir istihbaratçı, doğru bildiği yoldan kimse onu döndüremez...

TÖVBEKAR

Geçmişteki karanlık yüzünü bir kenara bırakarak saf değiştirmiş, geçmişe silgi çekmiş bir adam...

UZAY

Operasyonların en kritik bilgilerini toparlayarak, hep bir adım sonrasını planlayan

YILDIRIM

İyilik ve kötülük kavramlarına göreceli bakan ve intikam almak için yaşayan

TRT 1 Canlı İzle!

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1