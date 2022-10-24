Survivor'a başvuru nasıl yapılır, başvuru ekranı?

Zorlu yarışma Survivor için başvurular alınmaya başlandı. Milyonlarca kişi başvuruların nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte başvuru ekranı..

Survivor'a katılmak için ne yapmalıyız?

Survivor başvurusu TV8'in web sitesi üzerinden formun doldurulması ile yapılmaktadır. Survivor başvurusu yapıldıktan sonra uygun bulunan adaylar hem kondisyonunun test edildiği hem de mülakatların yapıldığı çeşitli aşamalardan geçerler. Yarışmaya katılıp kazanan kişiye 500.000 TL para ödülü verilmektedir.

https://www.tv8basvuru.com/basvuru/survivor/2