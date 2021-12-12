Survivor Ünlüler Takımında Kimler Olacak?

Survivor herkes ağzı açık izliyordu. Peki Survivor artık başlamayacak mı şimdi kafalarda bu soru işareti takıldı. Survivor söylentileri devam ediyor yeni yarışmacı kadrosuda merak ediliyor. Şimdi gözler Survivor'ın ne zaman başlayacağında hangi yarışmacılar tekrar katılacak. Yeni yarışmacılar gelecek mi?

2021-2022 Survivor Ünlü Takımında Kimler Olacak?

Survivor 20201 yarışmacısı olacak kişiler Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Yeni sezon 2021 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal olarak açıklandı.