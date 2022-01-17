Survivor Sürgün Kampı nedir?

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümüyle heyecanlı geçen yarışmanın yarışmacıları da bir hayli zorlu yarışmacılar kimlerin performansının iyi olacağı kimin kazanacağı da merakla bekleniyor.

SURVİVOR SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayı seçilen kişi, eleme gününe kadar takım arkadaşlarından ayrı bir yerde kalacak ve oyunlara katılamayacak. Toplam 4 gün sürecek olan sürgün kampına her gün birer eleme adayı eklenerek toplam 4 kişi sürgün kampında yaşayacak. Beşinci günde ise 4 kişi arasından biri adaya veda edecek.