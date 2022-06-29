Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 Survivor yarışmasıyla izleyiciyi ekrana kilitmelemeye devam ediyor. Ünlüler ile gönüllerin kıyasıya rekabet ettiği yarışma birçok kişi tarafından beğeniyle takip eidliyor. Buradaki yarışmacılar ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yaşamları ve kim olduklaır internet ortamında sıkca aranıyor.

Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında? Evli mi? Sevgiilisi kim? Burcu ne? Nereli? Ailesi kimdir? Babası ve Annesi kim? Bu soruların cevabını sizlerle paylaşıyoruz.

Surivor'da yarışan Nisa 2 Temmuz 1998 doğumludur. Nisa Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde dünyaya gelmiştir. Yarışmacı 1,70 boyundadır. Nisa Bölükbaşı'nın ailesinin kim ve aslen nereli olduğunu dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

Nisa'nın sevgilisinin yine Survivor yarışmacısı Ogeday olduğu düşünülmektedir.