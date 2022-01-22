Survivor Hikmet Tuğsuz' 'un durumu nasıl? ne oldu?
Survivor gönüllüler yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz dokunulmazlık oyunu sırasında kaza geçirdi. Yarışmacıya sağlık ekipleri müdahale etti.
Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın yeni sezonu şimdiden izleyiciden tam not aldı. Henüz üçüncü bölümüyle ekrana gelen yarışmada Ünlüler takımı yarışmacıları ile Gönüllüler takımı yarışmacıları arasındaki rekabet ve gerilim dikkatlerden izleyicinin gözünden kaçmadı.
Yarışmanın bu akşam yayınlanan bölümünde Gönüllüler takımı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz dokunulmazlık oyunu sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.
Zipline ile beraber düşen Hikmet'in gözü sakatlandı. Feryat figan çığlıkların koptuğu programda yarışmaya ara verildi. Hikmet Tuğsuz'un yardımına doktorlar koştu.
Gönüllüler takımı yarışmacısı Hikmet, doktora ''Hemen dikeceksek dikelim, ben oynarım.'' dedi. Bunun üzerine doktor, ''Burada dikeceğimiz bir şey değil. Sonraki oyunların hiçbirinde oynamazsın.'' diyerek yarışmacıyı uyardı.
Hikmet Tuğsuz, durumun ciddiyetinin ifade edilmesinin ardından doktoruyla birlikte hastaneye götürüldü.
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