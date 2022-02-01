Survivor 2022 All Star kadrosunda kimler var?
Survivor herkes ağzı açık izliyordu. Peki Survivor artık başlamayacak mı şimdi kafalarda bu soru işareti takıldı. Survivor söylentileri devam ediyor yeni yarışmacı kadrosuda merak ediliyor. Şimdi gözler Survivor'ın ne zaman başlayacağında hangi yarışmacılar tekrar katılacak. Yeni yarışmacılar gelecek mi?
Survivor herkes ağzı açık izliyordu. Peki Survivor artık başlamayacak mı şimdi kafalarda bu soru işareti takıldı. Survivor söylentileri devam ediyor yeni yarışmacı kadrosuda merak ediliyor. Şimdi gözler Survivor'ın ne zaman başlayacağında hangi yarışmacılar tekrar katılacak. Yeni yarışmacılar gelecek mi?
SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor 2022 senesinde All Star konseptinde gerçekleşecek. Survivor 2022’nin ne zaman başlayacağına dair Acun Ilıcalı bir tarih açıklamadı. Survivor geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ocak ayının sonunda ya da şubat ayının başında başlaması bekleniyor.
SURViVOR ALL STAR KADROSU BELLİ OLDU MU?
TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya geldi. Program çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosunun belli olduğunu belirtirken, “Pazartesi ya da salı muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.
SURViVOR ALL STAR KADROSU İÇİN KONUŞULAN İSİMLER
Diğer yandan kulislerde de Survivor All Star yarışmacılarının kimler olacağına dair söylentiler devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda All Star’da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti. Bununla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu ve Merve Aydın’ın kadroda yer alacağı da konuşuluyor.
kaynak:türkgün
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
|22
|28
|13. Etimesgut Belediyespor
|22
|26
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12