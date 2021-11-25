Survivor 2022 All Star kadrosu belli oldu mu? Survivor 2022 All Star ne zaman başlayacak belli mi?

Survivor herkes ağzı açık izliyordu. Peki Survivor artık başlamayacak mı şimdi kafalarda bu soru işareti takıldı. Survivor söylentileri devam ediyor yeni yarışmacı kadrosuda merak ediliyor. Şimdi gözler Survivor'ın ne zaman başlayacağında hangi yarışmacılar tekrar katılacak. Yeni yarışmacılar gelecek mi?

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2022 senesinde All Star konseptinde gerçekleşecek. Survivor 2022’nin ne zaman başlayacağına dair Acun Ilıcalı bir tarih açıklamadı. Survivor geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ocak ayının sonunda ya da şubat ayının başında başlaması bekleniyor.

SURViVOR ALL STAR KADROSU BELLİ OLDU MU?

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya geldi. Program çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosunun belli olduğunu belirtirken, “Pazartesi ya da salı muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

SURViVOR ALL STAR KADROSU İÇİN KONUŞULAN İSİMLER

Diğer yandan kulislerde de Survivor All Star yarışmacılarının kimler olacağına dair söylentiler devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda All Star’da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti. Bununla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu ve Merve Aydın’ın kadroda yer alacağı da konuşuluyor.

kaynak:türkgün