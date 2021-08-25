Sunucudan Kürtçe Konuşan Konuğa Engelleme: Burası Türkiye Cumhuriyeti
Didem Arslan Yılmaz, programına telefonla katılan bir kadının Kürtçe konuşması üzerine “Burası Türkiye Cumhuriyeti” diyerek bağlantıyı kesti.
Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan “Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme” programına telefonla bağlanan Türkan Taşçı'nın Kürtçe konuşmasını “Burası Türkiye Cumhuriyeti” diyerek engelledi.
Didem Arslan Yılmaz’ın Kürtçe konuşan bayanın telefon kontağını kesmesi sosyal medyada tepki çekti.
Kaynak: HbrCaldıran
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