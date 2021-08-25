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Sunucudan Kürtçe Konuşan Konuğa Engelleme: Burası Türkiye Cumhuriyeti

Didem Arslan Yılmaz, programına telefonla katılan bir kadının Kürtçe konuşması üzerine “Burası Türkiye Cumhuriyeti” diyerek bağlantıyı kesti.

Sinema - TV 25.08.2021, 16:48
Sunucudan Kürtçe Konuşan Konuğa Engelleme: Burası Türkiye Cumhuriyeti

Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan “Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme” programına telefonla bağlanan Türkan Taşçı'nın Kürtçe konuşmasını “Burası Türkiye Cumhuriyeti” diyerek engelledi.

Gazeteduvar'ın haberine göre, Türkan Taşçı'nın Kürtçe konuşması üzerine Arslan, “Hayır hayır Türkan hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum” dedi.

Didem Arslan Yılmaz’ın Kürtçe konuşan bayanın telefon kontağını kesmesi sosyal medyada tepki çekti.

Kaynak: HbrCaldıran

#Didem Arslan Yılmaz
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