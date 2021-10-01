Star Tv Yayın Akışı / 1 Ekim

Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından olan Star Tv'nin yayın akışında neler var? bu gün hangi diziler ve programlar yayınlanacak? Detaylar aşağıda.

Sinema - TV 01.10.2021, 09:37
Star Tv Yayın Akışı / 1 Ekim

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Sarap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi

22:30 Dedemin Fişi

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

kaynak:startv

#Star Tv
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23°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2021
İmsak 04:24
Güneş 05:46
Öğle 12:05
İkindi 15:31
Akşam 18:13
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 8 18
2. Beşiktaş 8 17
3. Fenerbahçe 7 16
4. Altay 7 15
5. Konyaspor 8 14
6. Karagümrük 8 14
7. Alanyaspor 8 14
8. Hatayspor 7 13
9. Adana Demirspor 8 12
10. Kayserispor 8 11
11. Galatasaray 7 11
12. Sivasspor 8 9
13. Antalyaspor 8 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Bandırmaspor 8 15
4. Erzurumspor 7 15
5. Tuzlaspor 7 14
6. Eyüpspor 7 13
7. Kocaelispor 7 13
8. Gençlerbirliği 8 11
9. Samsunspor 6 10
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 7 9
12. Menemenspor 8 8
13. Boluspor 6 7
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 7 6
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 6 14
3. M. United 7 14
4. Everton 7 14
5. Brighton 7 14
6. Man City 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Arsenal 7 10
10. Brentford 6 9
11. Wolverhampton 7 9
12. Tottenham 6 9
13. Leicester City 6 7
14. Watford 7 7
15. Crystal Palace 6 6
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1