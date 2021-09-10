Son Yaz Dizisi yeni sezon çekimleri başladı ama diziden bazı oyuncuların ayrılacağı haberleri geldi. Kimler ayrılıyor? Dizi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Son Yaz Dizisi Çekimleri başlarken kadroya göz atınca yeni isimlerin olduğu farkedildi. Başröl oyuncularında bazı değişiklikler olduğu göze çarpıyor. Son Yaz Dizisi ne zaman başlıyor? Yeni oyuncular kim? ekipten ayrılan oyuncular kimler ...

Son Yaz Dizisinden Kimler Ayrıldı?

Dizi çekimleri devam ederken diziden ayrılan oyuncular merak konusu oldu. Canan karakterinin Son Yaz Dizisine vedasından sonra Savcı Selim ekranlarda tekrardan görünecek mi? Oyuncunun artık baş rolde çok fazla görülmeyeceği düşünülüyor.

Ali Atayın Leyla İle Mecnun setinde olduğu biliniyor ve Son Yaz Dizisine ne zaman döneceği bilinmiyor.

Olgun Toker de Diziden ayrıldı.

Alperen Duymaz'ın Olgun Teker ile aralarında sorunların olduğu idda ediliyor. Dizide çok sevilen ama az görülen Olgun Toker hızlı bir ayrılık yaşaması dizi severleri üzdü. Bu iddaların yanı sıra senaryo nedeniyle de ekranlara veda edeceğini belirtti.

Yakışıklı ve başarılı oyuncudan yakında yeni Projeler görebiliriz.

Son Yaz Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Son Yaz Dizisi halla başlamak için gün belirtmedi. İki hafta içinde ilk bölümün çıkması bekleniyor. Dizinin Cuma günleri ekrana gelmesi bekleniyor

Diziye dahil oyuncular Birce Akalay, Onur Bay, Yılmaz Bayraktar, Yaprak Medine ve Zuhal Gencer olarak biliniyor.

Reytingi iyi olan dizi bakalım bu sezon de reyting başarısını sürdüre bilecek mi?