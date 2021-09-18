Son Yaz Dizisi ne zaman başlayacak? Son yaz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Son yaz dizisinin konusu ne? Son yaz dizisinin oyuncuları kim? Son yaz dizisi saat kaçta başlıyor? Son yaz dizisi Fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV’nin sevilen dizisi Son Yaz geçen sezon yaptığı müthiş sezon finalinden sonra yeni sezona bomba gibi başladı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan son yaz dizisi bu akşam izleyicileri ile buluşmaya devam edecek. Son yaz dizisi Son Yaz Dizisi ne zaman başlayacak? Son yaz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Son yaz dizisinin konusu ne? Son yaz dizisinin oyuncuları kim? Son yaz dizisi saat kaçta başlıyor?

Fox’un en sevilen dizilerinden olan Son Yaz dizisi bu sezonda da büyük ilgi görmeye başladı. Son yaz dizisi cumartesi akşamları saat:20.00’da Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam edecek. Son Yaz dizi İzleyicileri diziyi heyecanla beklerken, diziyi izlemeyip de merak edenler için haberimizde dizinin detaylarına haberimizde yer verdik.

YENİ BÖLÜM FRAGMAN

SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Canan’ın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur. Canan’ın ölümünü kaldıramayan Selim inzivaya çekilmiştir. Akgün ise kaçak durumdadır. Onları tekrar bir araya getirecek kişi ise Sare Akay olacaktır. Sare Akay, Son Yaz evrenine sırlarıyla birlikte girecek ve bütün dengeleri değiştirecektir.

Bir istihbarat çalışanı olan Sare Akay, organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekibin başına geçer. Çünkü İstanbul mafya ailelerinin savaşına şahitlik etmektedir. Onları bitirmek için yardıma ihtiyacı vardır. Ve Savcı Selim Kara’dan yardım isteyecektir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü ne Selim artık eski Selim’dir; ne Akgün eski Akgün… Ne de Yağmur eski Yağmur… Artık onlar, ortak bir acının bedelini farklı farklı ödeyen insanlardır.

SON YAZ DİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

OYUNCULAR:

Alperen Duymaz

Ali Atay

Birce Akalay

Hafsanur Sancaktutan

Arif Pişkin

Sezer Koç

Halil Babür

Yılmaz Bayraktar

Yasemin Yazıcı

Yunus Narin

Zuhal Gencer

Onur Bay

Yaprak Medine

Tayfun Sav

Ata Nedim Arman

Cengiz Okuyucu

İlda Özgürel

KÜNYE

TÜR: DRAMA

YAPIM ŞİRKETİ: O3 MEDYA

YAPIMCI: SANER AYAR

YÖNETMEN: SEMİH BAĞCI, ALİ AYYILDIZ

SENARYO: DENİZ DARGI, CEM GÖRGEÇ, CENK BOĞATUR