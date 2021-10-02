Son Yaz dizisi bu akşam var mı? Son yaz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Son yaz dizisinin konusu ne? Son yaz dizisinin oyuncuları kim?
Fox TV’nin sevilen dizisi Son Yaz geçen sezon yaptığı müthiş sezon finalinden sonra yeni sezona bomba gibi başladı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan son yaz dizisi bu akşam izleyicileri ile buluşmaya devam edecek. Son Yaz Dizisi ne zaman başlayacak? Son yaz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Son yaz dizisinin konusu ne? Son yaz dizisinin oyuncuları kim? Son yaz dizisi saat kaçta başlıyor?
Fox TV’nin sevilen dizisi Son Yaz geçen sezon yaptığı müthiş sezon finalinden sonra yeni sezona bomba gibi başladı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan son yaz dizisi bu akşam izleyicileri ile buluşmaya devam edecek. Son yaz dizisi Son Yaz Dizisi ne zaman başlayacak? Son yaz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Son yaz dizisinin konusu ne? Son yaz dizisinin oyuncuları kim? Son yaz dizisi saat kaçta başlıyor?
Fox’un en sevilen dizilerinden olan Son Yaz dizisi bu sezonda da büyük ilgi görmeye başladı. Son yaz dizisi cumartesi akşamları saat:20.00’da Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam edecek. Son Yaz dizi İzleyicileri diziyi heyecanla beklerken, diziyi izlemeyip de merak edenler için haberimizde dizinin detaylarına haberimizde yer verdik.
SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Canan’ın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur. Canan’ın ölümünü kaldıramayan Selim inzivaya çekilmiştir. Akgün ise kaçak durumdadır. Onları tekrar bir araya getirecek kişi ise Sare Akay olacaktır. Sare Akay, Son Yaz evrenine sırlarıyla birlikte girecek ve bütün dengeleri değiştirecektir.
Bir istihbarat çalışanı olan Sare Akay, organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekibin başına geçer. Çünkü İstanbul mafya ailelerinin savaşına şahitlik etmektedir. Onları bitirmek için yardıma ihtiyacı vardır. Ve Savcı Selim Kara’dan yardım isteyecektir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü ne Selim artık eski Selim’dir; ne Akgün eski Akgün… Ne de Yağmur eski Yağmur… Artık onlar, ortak bir acının bedelini farklı farklı ödeyen insanlardır.
SON YAZ DİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
OYUNCULAR:
Alperen Duymaz
Ali Atay
Birce Akalay
Hafsanur Sancaktutan
Arif Pişkin
Sezer Koç
Halil Babür
Yasemin Yazıcı
Yunus Narin
Zuhal Gencer
Onur Bay
Yaprak Medine
Tayfun Sav
Ata Nedim Arman
Cengiz Okuyucu
İlda Özgürel
KÜNYE
TÜR: DRAMA
YAPIM ŞİRKETİ: O3 MEDYA
YAPIMCI: SANER AYAR
YÖNETMEN: SEMİH BAĞCI, ALİ AYYILDIZ
SENARYO: DENİZ DARGI, CEM GÖRGEÇ, CENK BOĞATUR
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|18
|2. Beşiktaş
|8
|17
|3. Fenerbahçe
|7
|16
|4. Altay
|7
|15
|5. Konyaspor
|8
|14
|6. Karagümrük
|8
|14
|7. Alanyaspor
|8
|14
|8. Hatayspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|8
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Bandırmaspor
|8
|15
|4. Erzurumspor
|7
|15
|5. Tuzlaspor
|7
|14
|6. Eyüpspor
|7
|13
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Gençlerbirliği
|8
|11
|9. Samsunspor
|6
|10
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|7
|9
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|7
|6
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|6
|14
|3. M. United
|7
|14
|4. Everton
|7
|14
|5. Brighton
|7
|14
|6. Man City
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Arsenal
|7
|10
|10. Brentford
|6
|9
|11. Wolverhampton
|7
|9
|12. Tottenham
|6
|9
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Watford
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1