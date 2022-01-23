Son Nefesime Kadar dizisinin oyuncuları kimler? konusu nedir?

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Son Nefesime Kadar'ın fragmanı yayınlandı. Dizinin oyuncularının kimler olacağı ve konusu merak ediliyor..

Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın oynayacağı dizi çok yakında FOX TV ekranlarında seyircileriyle buluşacak.

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey ve Baran Bölükbaşı da rol alıyor. Nurgül Yeşilçay bu haberi "Geliyor gelmekte olan" diyerek paylaştı.

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ UYARLAMA MI?

Birçok başarılı formatın daha önce de yerel uyarlama çalışmalarını yapan Hatice Meryem’in uyarladığı “Son Nefesime Kadar” dizisinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, yönetmen koltuğuna Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor. Happy Valley'nin yerli uyarlaması ‘Son Nefesime Kadar’ adıyla FOX TV'de yayınlanacak.