Son Nefesime Kadar dizisinin fragmanı yayınlandı. Yeni başlayacak dizinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki Son Nefesime Kadar dizisi uyarlama mı?

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ UYARLAMA MI?

Birçok başarılı formatın daha önce de yerel uyarlama çalışmalarını yapan Hatice Meryem’in uyarladığı “Son Nefesime Kadar” dizisinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, yönetmen koltuğuna Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor. Happy Valley'nin yerli uyarlaması ‘Son Nefesime Kadar’ adıyla FOX TV'de yayınlanacak.