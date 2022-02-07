Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları kim? Konusu ne?

Son Nefesime Kadar dizisinin fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarının yeni dizisinin oyuncularının kimler olduğu ve konusunun ne olduğu merak ediliyor.

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey ve Baran Bölükbaşı da rol alıyor. Nurgül Yeşilçay bu haberi "Geliyor gelmekte olan" diyerek paylaştı.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesi anlatılıyor.