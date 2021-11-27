Skandal Dizisi Oyuncuları Konusu Nedir? Skandal Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Skandal dizisiouncuları kimlerdir? Oyuncukarakterleri kimlerdir? Başrol oyuncuları kimlerdir? Skandal dizisi konusu nedir? Ne zaman başlayacaktır? Hangi kanalda başlayacaktır? Hangi tariher arasında yayınlanacaktır?

Skandal Oyuncuları (Tam Liste Oyuncu Kadrosu)

Skandal oyuncuları belli olmaya başladı. Skandal dizisinin oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır ve Aslı Enver birlikte yer alacak. The Good Wife dizisinden uyarlanacak olan Skandal dizisinin yapımcısı Limon film olacak.

Skandal Dizisi Konusu: Skandal dizisinde hayatı yolunda giden ve mutlu bir evliliği olan bir kadının internete düşen skandal görüntüleri sonrası hayatının kabusa dönüşmesinin anlatılacağı Skandal dizisinde kocası hapse düşün kadının eski mesleği olan avukatlığa dönmesi ve gençlik aşkı ile aynı vukatlık bürosunda çalışmaya başlaması anlatılacak.

Skandal Senaryosu: Skandal dizisinin senaryosunu Seda Çalışır ile Toprak Karaoğlu’nun kaleme alacak.

Skandal Oyuncuları

Gökçe Bahadır

9 Kasım 1981 de İstanbul da dünyaya gelen Gökçe Bahadır 40 yaşının içindedir. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Gökçe Bahadır Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimlerine devam etmiştir. Radyo sunucusu olarak sektöre giren Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakteri ile dikkat çekti. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakteri ile çok sevilen Gökçe bahadır Aramızda Kalsın dizisinde Yadigar ve Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Doktor Oya olarak yer almıştır. Gökçe Bahadır 1.70 cm boyunda ve 56 kg ağırlığındadır. Gökçe Bahadır Yiannis Magkos ile evlidir.

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Aslı Enver

Aslı Enver 10 Mayıs 1984 de Londra da dünyaya gelmiştir. Kıbrıs’tan 12 yaşından Türkiye’ye gelen Aslı Enver Müjdat Gezen Sanat Merkezinde ve Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk dersleri almıştır. Hayat Bilgisi dizisi ile oyunculuğa başlayan Aslı Enver Kavak Yelleri, Suskunlar, Kış Güneşi, İstanbullu Gelin ve Babil dizilerinde başrollerde yer almıştır. Aslı Enver Murat Boz ile aşk yaşamış ancak 2020 de ayrılmıştır. Aslı Enver 1.68 metre boyunda ve 55 kg ağırlığındadır.