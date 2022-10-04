Sıfırıncı Gün dizisinin konusu nedir?

TV 8 ekranlarında başlayacak olan yeni dizinin fragmanı yayınlandı. Dizinin konusunun ne olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

TV 8 ekranlarının yeni dizisinin fragmanın yayınlanmasının ardından dizi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayın tarihi henüz açıklanmayan dizinin konusu aşk olacaktır. Dizinin çok yakında yayınlanması bekleniyor.