Sıfırıncı Gün dizisinin konusu nedir?

TV 8 ekranlarında başlayacak olan yeni dizinin fragmanı yayınlandı. Dizinin konusunun ne olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Sinema - TV 04.10.2022, 13:05
Sıfırıncı Gün dizisinin konusu nedir?

TV 8 ekranlarında başlayacak olan yeni dizinin fragmanı yayınlandı. Dizinin konusunun ne olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

TV 8 ekranlarının yeni dizisinin fragmanın yayınlanmasının ardından dizi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayın tarihi henüz açıklanmayan dizinin konusu aşk olacaktır. Dizinin çok yakında yayınlanması bekleniyor.

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