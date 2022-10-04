Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlayacak?

TV 8 ekranlarda yeni başlayacak olan dizinin çekimleri devam ediyor. Dizinin fragmanının yayınlanmasının ardından yayınlanacağı tarih merak ediliyor.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ NE BAŞLAYACAK?

Sıfırıncı Gün dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin başlayacağı gün merakla bekleniyor. Çalışmaları devam eden dizinin yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Sıfırıncı Gün dizisinin yakın bir tarihte yayınlanması tahmin ediliyor.