Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlayacak?

TV 8 ekranlarda yeni başlayacak olan dizinin çekimleri devam ediyor. Dizinin fragmanının yayınlanmasının ardından yayınlanacağı tarih merak ediliyor.

Sinema - TV 04.10.2022, 13:18 04.10.2022, 13:23
Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlayacak?

TV 8 ekranlarda yeni başlayacak olan dizinin çekimleri devam ediyor. Dizinin fragmanının yayınlanmasının ardından yayınlanacağı tarih merak ediliyor.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ NE BAŞLAYACAK?

Sıfırıncı Gün dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin başlayacağı gün merakla bekleniyor. Çalışmaları devam eden dizinin yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Sıfırıncı Gün dizisinin yakın bir tarihte yayınlanması tahmin ediliyor.

Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 04 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4