Senede Bir Gün filmi ne zaman, nerde ve hangi oyuncular la çekildi?

Başrollerinde Türk sinemasının sevilen isimleri Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet’in yer aldığı Senede Bir Gün filmi ne zaman ve nerde çekildi?

Yeşilçam sinemasında acıklı hikayesiyle dikkat çeken yapımlardan biri olan Senede Bir Gün filmi bugün Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Birçok ünlü ismin yer aldığı projenin yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlenirken senaryosunu ise Sadık Şendil kaleme aldı. Daha fazfa ayrıntı öğrenmek isteyenler Senede Bir Gün filminin konusu ne, oyuncuları kimler? sorularına cevap arıyor.

SENEDE BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İzleyenleri izlerken duygulandığı Senede Bir Gün filminin konusu şöyledir:

Emin, Hilmi Efendi’nin çiftliğinde kahyalık yapan öksüz ve yetim bir gençtir. Hilme Bey’in kızı Nazlı ile birlikte büyüyen Emin, birbirlerine aşıktır. İşgal edilmiş topraklarda yaşayan çift senede bir kez buluşabilmektedir. Her sene aynı gün ve aynı saatte bir çay bahçesinde buluşan Emin ve Nazlı evlenmeye karar verir. Fakat Kirli Çorbacı olarak anılan genç bir adam Nazlı’ya aşıktır ve onları ayırmaya kararlıdır.

Emin, sevdiği kadınla arasına girmeye çalışan Çorbacı yüzünden hapishaneye düşer. Nazlı, uzun süredir hapishanedeki Emin’den haber alamaz ve ailesin isteği üzerine doktor Fuat ile evlenmeyi kabul eder. Fakat Emin ve Nazlı’nın yolları tekrar kesişecektir.

SENEDE BİR GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yeşilçam'dan pekçok emektar ismin rol aldığı Senede Bir Gün filminin oyuncu kadrosu şöyledir:

Hülya Koçyiğit Nazlı

Kartal Tibet Emin

Metin Serezli Osman

Bilal İnci Kiril Çorbacı

Kadir Savun Reis

Münir Özkul Yunus

Önder Somer Doktor Fuat

Hulusi Kentmen Yanbolulu Hilmi Efendi

Adnan Şenses Mahkum

Suna Selen Zeynep

Danyal Topatan Ali

Yusuf Sezer Gardiyan

İhsan Yüce Kahveci

SENEDE BİR GÜN NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

1971 yılında vizyona giren Senede Bir Gün filmi İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekilmiştir. Zeynep ve Nazlı, Nazır Paşa'yı görmeye geldiği sahne Beşiktaş'taki Ihlamur Kasrı'nda çekilmiştir.