Senede Bir Gün filmi ne zaman, nerde ve hangi oyuncular la çekildi?

Başrollerinde Türk sinemasının sevilen isimleri Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet’in yer aldığı Senede Bir Gün filmi ne zaman ve nerde çekildi?

Sinema - TV 06.09.2021, 12:07 06.09.2021, 13:01
Senede Bir Gün filmi ne zaman, nerde ve hangi oyuncular la çekildi?

Başrollerinde Türk sinemasının sevilen isimleri Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet’in yer aldığı Senede Bir Gün filmi ne zaman ve nerde çekildi?

Yeşilçam sinemasında acıklı hikayesiyle dikkat çeken yapımlardan  biri olan Senede Bir Gün filmi bugün Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Birçok ünlü ismin yer aldığı projenin yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlenirken senaryosunu ise Sadık Şendil kaleme aldı. Daha fazfa ayrıntı öğrenmek isteyenler Senede Bir Gün filminin konusu ne, oyuncuları kimler? sorularına  cevap arıyor.

SENEDE BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İzleyenleri izlerken duygulandığı Senede Bir Gün filminin konusu şöyledir:

Emin, Hilmi Efendi’nin çiftliğinde kahyalık yapan öksüz ve yetim bir gençtir. Hilme Bey’in kızı Nazlı ile birlikte büyüyen Emin, birbirlerine aşıktır. İşgal edilmiş topraklarda yaşayan çift senede bir kez buluşabilmektedir. Her sene aynı gün ve aynı saatte bir çay bahçesinde buluşan Emin ve Nazlı evlenmeye karar verir. Fakat Kirli Çorbacı olarak anılan genç bir adam Nazlı’ya aşıktır ve onları ayırmaya kararlıdır.

Emin, sevdiği kadınla arasına girmeye çalışan Çorbacı yüzünden hapishaneye düşer. Nazlı, uzun süredir hapishanedeki Emin’den haber alamaz ve ailesin isteği üzerine doktor Fuat ile evlenmeyi kabul eder. Fakat Emin ve Nazlı’nın yolları tekrar kesişecektir.

SENEDE BİR GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Yeşilçam'dan pekçok emektar ismin rol aldığı Senede Bir Gün filminin oyuncu kadrosu şöyledir:

Hülya Koçyiğit                Nazlı

Kartal Tibet                     Emin

Metin Serezli                   Osman

Bilal İnci Kiril                   Çorbacı

Kadir Savun                     Reis

Münir Özkul                     Yunus

Önder Somer                   Doktor Fuat

Hulusi Kentmen             Yanbolulu Hilmi Efendi

Adnan Şenses                Mahkum

Suna Selen                     Zeynep

Danyal Topatan             Ali

Yusuf Sezer                   Gardiyan

İhsan Yüce                    Kahveci

SENEDE BİR GÜN NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
1971 yılında vizyona giren Senede Bir Gün filmi İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekilmiştir. Zeynep ve Nazlı, Nazır Paşa'yı görmeye geldiği sahne Beşiktaş'taki Ihlamur Kasrı'nda çekilmiştir.

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