Selma dizisi ne zaman başlayacak?

Ekranların yeni dizisinin fragmanı yayınlandı. Selma dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte dizi detayları..

SELMA DİZİSİ

SELMA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Selma dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin yayınlanacağı tarih merakla bekleniyor. Çalışmaları süren dizinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Dizinin çok yakında başlayacağı tahmin ediliyor.