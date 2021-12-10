Seda Sayan Tarık Mengüç kimdir? kaç yaşında, nereli? instagram hesabı nedir?

Sabahların yeni programı tüm hızıyla devam ediyor. Her gün yeni heyecanlar yaşanan programda bugün neler olacak? Sabahların Sultanı Seda Sayan programı konukları kimler? Hangi imkansız aşklar kavuşacak? Hangi şarkılar söylenecek? Yeni konuklar kimler?

TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Roman ve müzisyen bir ailenin çocuğu olan Mengüç, çeşitli işlerde çalışırken arta kalan zamanlarında da müzik eğitimi almıştır. 2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden, aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

