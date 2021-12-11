Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm fragmanı

Hafta sonunun eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'de bu haftada değerli konuklar ağırlanacak peki bu hafta kimler ağırlanacak sürprz konuklar kimler? Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi şarkılar seslendirilecek?

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ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta akustik şarkılar seslendirilecek. Programa Fettah Can, Uğur Arslan, İntizar ve Taksim Trio konuk olacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER HANGİ KANNALDA BAŞLIYOR?

Şarkılar Bizi Söyler Kanal D' de ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Şarkılar Bizi Söyler saat 20:00'de izleyicileriyle buluşuyor.

https://www.kanald.com.tr/