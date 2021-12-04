Şarkılar Bizi Söyler Konukları kimler? 4 Aralık Cumartesi

Şarkılar Bizi Söyler'in konukları kimler? Kimler konuk olacak? Hangi şarkılar söylenecektir? Konuk şarkıcıları kimlerdir?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta akustik şarkılar seslendirilecek. Programa Fettah Can, Uğur Arslan, İntizar ve Taksim Trio konuk olacak.