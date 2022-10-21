Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 23 Ekim 2022

Hafta sonlarının en sevilen müzik programı yeni sezona bomba gibi başladı. Her hafta farklı ünlüleri ağırlayan programın bu haftaki konuklarının kimler olduğu merak ediliyor? İşte 22 Ekim Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in konukları..

Şarkılar Bizi Söyler'in Konukları Kimler? 22 Ekim Cumartesi 2022

Şarkılar Bizi Söyler'in Yeni Sezon Fragmanı

Hafta sonları yeni sezonda da yerini alan müzik programı her hafta farklı konukları ağırlıyor. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları;

Gülşen

Hadise

Serdar Ortaç

İrem Derici

İdo Tatlıses