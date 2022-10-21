Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 23 Ekim 2022
Hafta sonlarının en sevilen müzik programı yeni sezona bomba gibi başladı. Her hafta farklı ünlüleri ağırlayan programın bu haftaki konuklarının kimler olduğu merak ediliyor? İşte 22 Ekim Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in konukları..
Hafta sonlarının en sevilen müzik programı yeni sezona bomba gibi başladı. Her hafta farklı ünlüleri ağırlayan programın bu haftaki konuklarının kimler olduğu merak ediliyor? İşte 22 Ekim Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in konukları..
Şarkılar Bizi Söyler'in Konukları Kimler? 22 Ekim Cumartesi 2022
Şarkılar Bizi Söyler'in Yeni Sezon Fragmanı
Hafta sonları yeni sezonda da yerini alan müzik programı her hafta farklı konukları ağırlıyor. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları;
Gülşen
Hadise
Serdar Ortaç
İrem Derici
İdo Tatlıses
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|10
|9
|16. Antalyaspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|10
|18
|3. Sakaryaspor
|10
|18
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Bodrumspor
|9
|17
|6. Pendikspor
|8
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Crystal Palace
|10
|13
|12. Bournemouth
|11
|13
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Leicester City
|11
|8
|20. Nottingham Forest
|11
|6