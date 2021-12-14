Sana Söz yeni bölüm ne zaman?

Ekranların yeni dizisi olacak olan Sana Söz her bölümünde ayrı bir konunun işlenmesiyle dikkatleri üzerine toplamıştır.Star’da yayınlanacak olan yeni dizi ‘Sana Söz’ün nefes kesen ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizide; herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le O¨mer’in hikayesi seyirci ile buluşacak. Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Star’ın yeni dizisi Sana Söz’ün ilk tanıtımı dün akşam izleyici ile buluştu. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın’ın kaleme alıyor.

Sana Söz Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

Kadrosunda Erkan Petekkaya ve Songül Öden gibi ünlü oyuncuların olduğu Sana Söz dizisinin çalışmaları devam ediyor. Çekimleri devam eden dizinin yapımcılığını 03 Medya üstlenirken dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez yer alıyor. Dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya ve Songül Öden yer alacak.

İstanbul’da bir platoda çekilecek olan dizinin her bölümünde ayrı bir konu işlenecek. Çember ve Kanıt gibi dizilere benzeyen konusu ile dikkat çeken dizide Erkan Petekkaya başarılı bir emniyet amirini oynayacak. Yakında Star TV ekranlarında yer alacak dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri yazının devamında.

Sana Söz Oyuncuları

Erkan Petekkaya (Ömer)

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Dila Hanım, Paramparça, Kayıt Dışı, Vurgun, Kırmızı Oda ve son olarak Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970 Elazığ doğumludur. Didem Petekkaya ile evli olan Erkan Petekkaya Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümünü kazanmış ve 1993 yılından beri Devlet tiyatrolarında kadrolu olarak çalışmaktadır.

Sana Söz Ömer Kimdir?

Sana Söz Dizisinde Erkan Petekkaya’nın oynayacağı Ömer karakteri gözü pek bir emniyet amirini olacak.

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Nehir Erdoğan (Elif)

Yabancı Damat, Son, Reaksiyon, Fi, İkizler Memocan ve son olarak Benim Adım Melek dizisiyle tanınan oyuncu Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 İzmir doğumludur. Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü mezunudur. Aynı zamanda sunuculuk da yapan güzel oyuncu Popstar Türkiye sunuculuğunu Osman Tan Erkır ile birlikte yapmıştır.

Sana Söz Elif Kimdir?

Başarılı oyuncu Nehir Erdoğan’ın oynayacağı Elif karakteri başarılı bir sunucudur ve avukat Erdem ile evlidir.

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Serkan Altunorak (Avukat Erdem)

Ayrılsak da Beraberiz ile dizi kariyerine başlayan Serkan Altunorak, 24 Aralık 1976 Ankara doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümlerinden mezun olmuştur. Muhteşem Yüzyıl, Aşkın Kanunu, Evli ve Öfkeli ve son olarak Cesur ve Güzel dizilerinde rol alan başarılı oyuncu 2006 yılında Ebru Gündeş ile oynadığı İmkansız Aşk dizisinde Rus ruleti sahnesinde kuru sıkı tabancada merminin unutulması yüzünden ağır yaralanmış ve uzun süre tedavi görmüştür.

Sana Söz Erdem Kimdir?

Elif’in kocası olan avukat Erdem güçlü ve yakışıklı bir adamdır.

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Beran Kotan

Menajerimi Ara dizisinin Aydın’ı olarak tanınan Beran Kotan; Sana Söz dizisinde bir polis memuru olarak karşımıza çıkacak. Beran Kotan Cem Tatlıtuğ ajansın oyuncusudur ve Dokuz Eylül Üniversitesinde tiyatro eğitimini tamamlamıştır. İlk olarak Abdulhamit Belgeselinde ve Çarpışma dizilerinde yer alan Beran Kotan bekardır.

beran kotan Sana Söz dizisi oyuncusu oldu.

Aslıhan Kapanşahin

Kuzey Yıldızı dizisinde Mine karakterini oynayan ve oldukça da başarılı bir performans gösteren Aslıhan Kapanşahin 2 Kasım 2000 İstanbul doğumludur. 11 yaşından beri kameralar karşısında olan oyuncunun ilk dizi deneyimi Küçük Melek olmuştur. Farklı Boyut, Göl Zamanı, Paramparça, Ufak Tefek Cinayetler, Not Defteri gibi dizilerde de rol alan sempatik oyuncu Sana Söz dizisinde oynayacaktır.



Atakan Hoşgören

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4N1K-2 Dizisinde Ali Tekelioğlu karakteri ile bilinen Atakan Hoşgören 5 Ağustos 1999 yılında İstanbul’da doğdu. Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Atakan, oyunculuk hayatına çocuk yaşlarda başladı. Çok sayıda reklam filmi ve tiyatro oyununda yer alan oyuncu Yıldızlar Şahidim dizisinde yer aldı.

Hivda Zizan Alp

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Yeşil Deniz, Fi ve Sefirin Kızı dizilerinden tanıdığımız Hivda Zizan Alp 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü ve Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu da olan oyuncu son olarak Sefirin Kızı dizisinde Elvan karakterini oynamıştır.

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Ayçin İnci

Son olarak Kuzey Yıldızı dizisinde yer alan Ayçin İnci Sana Söz oyuncuları arasında yer alacak. 1982 doğumlu olan Ayçin İnci 39 yaşındadır. Bir dönem Ahmet Mümtaz Taylan ile evlilik yapan deneyimli oyuncu bir çok dizi de yer almıştır.

Ayçin İnci sana söz oyuncusu olacak. güzel oyuncu bir çok dizi de yer aldı

Ali Önsöz (Bora)

Ali Önsöz 20’li yaşlarda bir tiyatro oyuncusudur. İlk ekran deneyimi Sana Söz dizisi ile yaşayacaktır.

Bora işlenen cinayetin bir numaralı zanlısı.

Ali Önsöz sana söz oyuncusu oldu dizi de Bora karakteri ile yer alacak

Emin Olcay

Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer babası olarak tanınan Emin Olcay 1946 doğumludur ve 75 yaşındadır.

emin olcay sana söz oyuncusu oldu. Dizi de bir dedeye hayat verecek

Gökçe YANARDAĞ

18 Eylül 1975 doğumlu olan Gökçe Yanardağ 46 yaşındadır. Oyuncu daha önce Kırgın Çiçekler, Elimi Bırakma ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi dizilerde yer almıştır