Sana Söz dizisi son bölüm full izle
Ekranlarda yeni başlayacak olan Sana Söz dizisinin başrol oyucuları Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya kimdir nereliler yaşları kaç? Sana Söz dizisi fragmanı yayınlandı mı? Serkan Altınorak'a ne Oldu? Sana Söz dizisinin gerçek hayattan mı uyarlanma mı olduğu merak ediliyor peki dizi gerçek hayatttan mı uyarlanma?
Ekranlarda yeni başlayacak olan Sana Söz dizisinin başrol oyucuları Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya kimdir nereliler yaşları kaç? Sana Söz dizisi fragmanı yayınlandı mı? Serkan Altınorak'a ne Oldu? Sana Söz dizisinin gerçek hayattan mı uyarlanma mı olduğu merak ediliyor peki dizi gerçek hayatttan mı uyarlanma?
SANA SÖZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Nehir Erdoğan, Elif Karaca'yı Erkan Petekkaya ise Ömer karakterini oynayacak. İkilinin çatışmasından ortaya çıkan durumlar seyirciyi şimdiden heyecanlandırdı.
SANA SÖZ 2.FRAGMAN
SANA SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Sana Söz Dizisi Oyuncu Kadrosu;
Nehir Erdoğan- Televizyoncu Elif
Serkan Altunorak- Avukat Erdem
Aslıhan Kapanşahin-Elif’in kızı Duru
Atakan Hoşgören- Elif’in oğlu Umut
Ali Önsöz- Bora
Gökçe Yanardağ- Bora’nın Annesi
Emin Olcay- Ömer’in Babası
Ayçin İnci- Ömer’in Eşi
Hivda Zizan Alp- Polis Naz
Cansın Çekili- Aslı
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Brentford
|13
|16
|12. Crystal Palace
|14
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|13
|14
|17. Watford
|13
|13
|18. Norwich City
|14
|10
|19. Burnley
|12
|9
|20. Newcastle
|14
|7