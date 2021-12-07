Sana Söz dizisi saat kaçta, ne zaman?

Ekranlarda yeni başlayacak olan Sana Söz dizisinin başrol oyucuları Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya kimdir nereliler yaşları kaç? Sana Söz dizisi fragmanı yayınlandı mı? Serkan Altınorak'a ne Oldu? Sana Söz dizisinin gerçek hayattan mı uyarlanma mı olduğu merak ediliyor peki gerçek hayattan mı uyarlanma?

Sinema - TV 07.12.2021, 19:21 08.12.2021, 08:07
Sana Söz dizisi saat kaçta, ne zaman?

Ekranlarda yeni başlayacak olan Sana Söz dizisinin başrol oyucuları Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya kimdir nereliler yaşları kaç? Sana Söz dizisi fragmanı yayınlandı mı? Serkan Altınorak'a ne Oldu? Sana Söz dizisinin gerçek hayattan mı uyarlanma mı olduğu merak ediliyor peki gerçek hayattan mı uyarlanma?

Nehir Erdoğan kimdir?

Ad Soyad: Nehir Erdoğan Doğum Tarihi: 16 Haziran 1980 Nereli: İzmir Meslekler: Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu Ölüm Tarihi: --
Nehir Erdoğan kimdir, Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 tarihinde İzmir‘de doğmuştur. Bir abisi vardır. Baba tarafından Malatya‘lıdır.

İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu. Bu yıllarda tiyatro sahnesi ile tanıştı. 1998-2002 yılları arasında İstanbul Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde okudu. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü okudu.

2001-2003 yılları arasında, TRT 1’de canlı yayınlanan Telepazar adlı programda, Hıncal Uluç, Ali Kocatepe ile beraber kültür, sanat, müzik ve spor haberleri sundu.

TRT 1’de 2002-2004 yılları arasında yayınlanan “Koçum Benim” dizisinde Tarık Akan ile birlikte oynadı. 2003 yılında Kanal D‘de yayınlanan Estağfurullah Yokuşu adlı dizide Gümüş rolünü oynadı.

2003 yılında müziklerini Melih Kibar‘ın yaptığı, Kartal Tibet yönetmenliğinde çekilen “Hababam Sınıfı Merhaba” filminde Mehmet Ali Erbil, Halit Akçatepe, Hülya Koçyiğit, Zeki Alasya, Mehmet Ali Alabora ile birlikte oynadı.

2003 yılında NTV‘de yayınlanmaya başlayan “Life Style Cinema” programında sunuculuk yaptı. 2004 yılı Mart ayında Show Tv’de yayınlanan “Pop Star” adlı programın sunuculuğunu üstlendi.

2004 yılında Sinan Çetin‘in yapımcılığını yaptığı, “Okul” filminde başrol oynadı. 2004 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında Los Angeles‘da bir yandan ingilizcesini geliştirirken, diğer yandan da, Lale Mansur‘un tavsiyesi ile Eric Morris Oyunculuk Sınıfı’na devam etti.

2004-2007 yılları arasında, Türker İnanoğlu‘nun, yönetmenliğini Taylan Biraderler’in üstlendiği “Yabancı Damat” dizisinde rol aldı.

2007 Haziran-Temmuz aylarında Amerika‘da, Los Angeles şehrinde çekilen “Meleğin Sırları” – “Broken Angel” filminde başrol oynadı.

2007 Aralık ayında Mustafa Altıoklar‘ın yönettiği kısa film “Taammüden Cinayet”de oynadı.

2012 yılında Kerem Çatay‘ın yapımcılığını ve Berkun Oya‘nın senaryosunu üstlendiği Türk drama televizyon dizisi olan “Son” dizisinde başrollerde Yiğit Özşener, Nehir Erdoğan, Erkan Can, Berrak Tüzünataç ve Engin Altan Düzyatan oynadı. Diğer öne çıkan oyuncu kadrosu ise Uğur Polat, Aylin Aslım, Ülkü Duru ve Ahmet Levendoğlu oldu.

2013 yılında İlker Kaleli ile birlikte “Silsile” filminde başrol oynadı.

Film ve dizileri :

2002 – 2004 – Koçum Benim
2003 – Hababam Sınıfı Merhaba
2003 – Estağfurullah Yokuşu
2004 – 2007 – Yabancı Damat
2004 – Okul
2007 – 2008 – Tatlı Bela Fadime
2007 – Taammüden Cinayet (kısa film)
2008 – Ay Işığı – Avukatlar
2008 – Meleğin Sırları
2009 – 2010 – Aşk Bir Hayal
2012 – Son (dizi)
2013 – Silsil

Erkan Petekkaya Hayatı ve kariyeri

Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yayın döneminde Atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008'de Star TV'de başka bir dizi olan Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır. 2012-2014 yılları önce Star TV'de sonra Show TV'de yayınlanan Dila Hanım dizisinde Rıza Bey karakterini canlandırmıştır. 2013'te de Benim Hala Umudum Var adlı diziye konuk olmuştur. 2014-2017 yılları arası Star TV'de Paramparça dizisinde Cihan Gürpınar karakterini canlandırmıştır. 2017'de FOX'ta Kayıt Dışı dizisinde Ali Kemal Ateş karakterini canlandırmış fakat dizi kısa ömürlü olmuştur. 2019'da ekranlara geri dönmüş FOX'da Vurgun dizisinde Kemal Vardar karakterini canlandırmış fakat bu dizide kısa ömürlü olmuştur. 2020'de Atv'de Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakterini canlandırmış bu dizide diğer iki dizi gibi kısa ömürlü olmuştur.

Şimdilerde ise 2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterini canlandırmıştır. Karakter çok sevilince aynı karakter ile aynı yapım şirketinin TV8'de ki diğer dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinede konuk olarak katılmıştır.

Sana Söz Dizisi Fragman İzle!

https://www.startv.com.tr/dizi/sana-soz/fragmanlar

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