Sana Söz Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Sana Söz dizisinin tam kadrosu açıklanmadı ancak şimdilik dizide olması muhtemel oyuncular ve karakterler aşağıdaki listede bulunmaktadır. Zamanla değişiklikler söz konusu olabileceğini hatırlatalım.

Nehir Erdoğan- Televizyoncu Elif

Serkan Altunorak- Avukat Erdem

Aslıhan Kapanşahin-Elif’in kızı Duru

Atakan Hoşgören- Elif’in oğlu Umut

Ali Önsöz- Bora

Gökçe Yanardağ- Bora’nın Annesi

Emin Olcay- Ömer’in Babası

Ayçin İnci- Ömer’in Eşi

Hivda Zizan Alp- Polis Naz

Cansın Çekili- Aslı

Sana Söz dizisi tanıtımı da yayınlandı. Star TV çabuk final yapan dizileri ile nam salsa da çok izlenen dizileri olan bir kanal. Tanıtıma yapılan yorumların büyük çoğunluğu dizinin ilgi göreceği şeklinde. Yeni dizi heyecanla bekleniyor.

1-Nehir Erdoğan

2- Serkan Altunorak

3- Aslıhan Kapanşahin

4- Atakan Hoşgören

5- Ali Önsöz

6- Gökçe Yanardağ

7- Emin Olcay

8- Ayçin İnci

9- Hivda Zizan Ok

10- Cansın Çekili

kaynak:dizianaliz