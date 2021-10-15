Sana Söz Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Sana Söz dizisini internette çok fazla aratılan dizilerden oldu. Dizi severlerin merakla beklediği Sana Söz dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimlerin olduğu da merak konusu. Detayları sizler için derledik.
Sana Söz dizisinin tam kadrosu açıklanmadı ancak şimdilik dizide olması muhtemel oyuncular ve karakterler aşağıdaki listede bulunmaktadır. Zamanla değişiklikler söz konusu olabileceğini hatırlatalım.
Nehir Erdoğan- Televizyoncu Elif
Serkan Altunorak- Avukat Erdem
Aslıhan Kapanşahin-Elif’in kızı Duru
Atakan Hoşgören- Elif’in oğlu Umut
Ali Önsöz- Bora
Gökçe Yanardağ- Bora’nın Annesi
Emin Olcay- Ömer’in Babası
Ayçin İnci- Ömer’in Eşi
Hivda Zizan Alp- Polis Naz
Cansın Çekili- Aslı
Sana Söz dizisi tanıtımı da yayınlandı. Star TV çabuk final yapan dizileri ile nam salsa da çok izlenen dizileri olan bir kanal. Tanıtıma yapılan yorumların büyük çoğunluğu dizinin ilgi göreceği şeklinde. Yeni dizi heyecanla bekleniyor.
1-Nehir Erdoğan
2- Serkan Altunorak
3- Aslıhan Kapanşahin
4- Atakan Hoşgören
6- Gökçe Yanardağ
7- Emin Olcay
8- Ayçin İnci
9- Hivda Zizan Ok
10- Cansın Çekili
kaynak:dizianaliz
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