Sana Söz dizisi canlı izle / Star TV canlı izle

Ekranlarda yeni başlayacak olan Sana Söz dizisinin başrol oyucuları Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya kimdir nereliler yaşları kaç? Sana Söz dizisi fragmanı yayınlandı mı? Serkan Altınorak'a ne Oldu? Sana Söz dizisinin gerçek hayattan mı uyarlanma mı olduğu merak ediliyor peki dizi gerçek hayatttan mı uyarlanma?

SANA SÖZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Nehir Erdoğan, Elif Karaca'yı Erkan Petekkaya ise Ömer karakterini oynayacak. İkilinin çatışmasından ortaya çıkan durumlar seyirciyi şimdiden heyecanlandırdı.

SANA SÖZ 2.FRAGMAN

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SANA SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sana Söz Dizisi Oyuncu Kadrosu;

Nehir Erdoğan- Televizyoncu Elif

Serkan Altunorak- Avukat Erdem

Aslıhan Kapanşahin-Elif’in kızı Duru

Atakan Hoşgören- Elif’in oğlu Umut

Ali Önsöz- Bora

Gökçe Yanardağ- Bora’nın Annesi

Emin Olcay- Ömer’in Babası

Ayçin İnci- Ömer’in Eşi

Hivda Zizan Alp- Polis Naz

Cansın Çekili- Aslı