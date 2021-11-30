Sana Söz 4.bölüm tek parça izle

Star Tv'de ilk bölümü yayınlanacak olan Sana Söz dizisi herkes tarafından merakla bekleniyor. Peki Sana Söz dizisi ne zaman? Hangi gün yayınlanacak? Tekrar bölümü veya tekrarı var mı?

Sinema - TV 30.11.2021, 20:43 24.11.2021, 12:45
Sana Söz 4.bölüm tek parça izle

Dizi dünyasında yeni dönem başlıyor. Kış sezonunun başlamasıyla birlikte kanallar yeni yayın dönemleri hakkında duyurular yaparken Star Tv de Sana Söz dizisinin fragmanlarını yayınladı.  Peki Sana Söz dizi tekrar bölümü ne zaman? Tekrarı hangi gün? Saat kaçta?

Nehir Erdoğan ile Erkan Petekkaya 'nın başrollerini üstlendiği dizinin ilk bölümü 29 Ekim Cuma günü ekranlara gelecek. Tüm izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen oyuncuların yer aldığı Sana Söz dizisi için izleyiciler Cuma akşamını iple çekiyor. 

SANA SÖZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Nehir Erdoğan, Elif Karaca'yı Erkan Petekkaya ise Ömer karakterini oynayacak. İkilinin çatışmasından ortaya çıkan durumlar seyirciyi şimdiden heyecanlandırdı.

SANA SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sana Söz Dizisi Oyuncu Kadrosu;
Nehir Erdoğan- Televizyoncu Elif
Serkan Altunorak- Avukat Erdem
Aslıhan Kapanşahin-Elif’in kızı Duru
Atakan Hoşgören- Elif’in oğlu Umut
Ali Önsöz- Bora
Gökçe Yanardağ- Bora’nın Annesi
Emin Olcay- Ömer’in Babası
Ayçin İnci- Ömer’in Eşi
Hivda Zizan Alp- Polis Naz
Cansın Çekili- Aslı

SANA SÖZ DİZİSİ TEKRAR BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yapımcılığını 03 Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yapıyor. Senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın yazdı. İlk bölümün çekimleri tamamlandı. Dizinin tanıtımı ise ekranlarda dönmeye başladı. 

SANA SÖZ TEKRARI HANGİ GÜN?

Star TV Sana Söz dizisine dair tekrar bölümünün hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağı hakkında açıklama yapmadı. Konu ile ilgili bir duyuru yapılması halinde sitemizden duyuru yapılacaktır.  

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