Sana Söz 4.bölüm tek parça izle

Dizi dünyasında yeni dönem başlıyor. Kış sezonunun başlamasıyla birlikte kanallar yeni yayın dönemleri hakkında duyurular yaparken Star Tv de Sana Söz dizisinin fragmanlarını yayınladı. Peki Sana Söz dizi tekrar bölümü ne zaman? Tekrarı hangi gün? Saat kaçta?

Nehir Erdoğan ile Erkan Petekkaya 'nın başrollerini üstlendiği dizinin ilk bölümü 29 Ekim Cuma günü ekranlara gelecek. Tüm izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen oyuncuların yer aldığı Sana Söz dizisi için izleyiciler Cuma akşamını iple çekiyor.

SANA SÖZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Nehir Erdoğan, Elif Karaca'yı Erkan Petekkaya ise Ömer karakterini oynayacak. İkilinin çatışmasından ortaya çıkan durumlar seyirciyi şimdiden heyecanlandırdı.

SANA SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sana Söz Dizisi Oyuncu Kadrosu;

Nehir Erdoğan- Televizyoncu Elif

Serkan Altunorak- Avukat Erdem

Aslıhan Kapanşahin-Elif’in kızı Duru

Atakan Hoşgören- Elif’in oğlu Umut

Ali Önsöz- Bora

Gökçe Yanardağ- Bora’nın Annesi

Emin Olcay- Ömer’in Babası

Ayçin İnci- Ömer’in Eşi

Hivda Zizan Alp- Polis Naz

Cansın Çekili- Aslı

SANA SÖZ DİZİSİ TEKRAR BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yapımcılığını 03 Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yapıyor. Senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın yazdı. İlk bölümün çekimleri tamamlandı. Dizinin tanıtımı ise ekranlarda dönmeye başladı.

SANA SÖZ TEKRARI HANGİ GÜN?

Star TV Sana Söz dizisine dair tekrar bölümünün hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağı hakkında açıklama yapmadı. Konu ile ilgili bir duyuru yapılması halinde sitemizden duyuru yapılacaktır.