Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni sezon başladı mı? Sadakatsiz yeni bölümde neler oluyor?

Kanal D Ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan sadakatsiz dizisi yeni sezonda da izleyicilerini ekrana kitleyecek. Başrollerinin Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen gibi isimlerin paylaştığı Sadakatsiz dizisi bu akşam tüm heyecanı ile devam ediyor. sadakatsiz her çarşamba akşamı saat 20:00'da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz hangi kanalda ve hangi saatte yayınlanıyor?

Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz hangi kanalda ve hangi saatte yayınlanıyor?

Kanal D Ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan sadakatsiz dizisi yeni sezonda da izleyicilerini ekrana kitleyecek. Peki sadakatsiz dizisinin konusu ne? Sadakatsiz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Sadakatsiz dizisi saat kaçta çıkıyor? Sadakatsiz dizisi yeni sezonu başladı mı? Sadakatsiz dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz dizisinin yeni sezonu hangi gün hangi saatte hangi kanalda yayınlanacak.

Başrollerinin Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen gibi isimlerin paylaştığı Sadakatsiz dizisi yeni sezonda neler yapacağı izleyicileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sadakatsiz dizisinin yeni sezon Fragmanı büyük ses getirdi.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı

Sadakatsiz Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Kanal D’nin sevilen dizisi olan sadakatsiz Çarşamba günü saat: 20.00’e izleyicileri ile buluşmaya devam edecek.

Derin'in Son Hali İzleyicilerini Meraklandırdı!

Final sahnesine Derin ve Asya'nın arabayla uçurumdan düştüğü anlar damga vurmuştu. İkilinin ölüp ölmediği soruları yeni sezonun ilk bölümüyle ortaya çıktı. Asya sağlıklı bir şekilde hayatına devam ederken Derin'in tekerlekli sandalyede olması dikkat çekti. Öte yandan Volkan'ın Asya'dan "Eşim" diye bahsetmesi de akılları karıştırdı.

Her bölümü ilgiyle izlenen Sadakatsiz'in heyecanla beklenen yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı!

Sadakatsiz Sezon Finalinde Neler Oldu?

Asya, Derin'in evine giderek; onunla konuşmak istediğini ve onu bir yere götüreceğini söyledi. Derin, annesinin ikazına rağmen Asya ile gitti. Bunu Gönül Hanım'dan duyan Volkan ise Derin'e; Asya'yı rahat bırakmasını tembih etti. Asya, Derin'e annesini örnek göstererek Zeynep'in kendisi gibi olmasını istemediğini söyledi. Bunları dinlemeyen Derin, onun yardım teklifini kabul etmedi. Sonrasında eğer onunla istediği yere gelirse yardımını kabul edeceğine söz verdi.

Arabanın anahtarını alan Derin, Sapanca'ya Volkan'la ilk tanıştıkları yere gideceklerini söyledi. Derin'in hareketlerinden rahatsız olan Asya inmek istediğini söylese de başarılı olamadı. O sırada Volkan'la konuşan Asya, polise haber vermesini istedi. Buna sinirlenen Derin ise Asya'nın telefonunu camdan attı. Derin ile Asya, Derin'in arabanın kontrolünü kaybetmesiyle uçurumun kenarında kaldı. Ümitsizliği kapılan ve uçurumdan düşmemek için hareket bile etmeyen ikiliyi Volkan buldu. Ancak o sırada Derin ve Asya'nın içinde olduğu araç uçurumdan düştü.