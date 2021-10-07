Sadakatsiz Dizisindeki O İsime Büyük Şok!

Oyuncu Burak Sergen dört ay önce Nihan Ünsal ile evlenmişti. Ancak çift hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Burak Sergen’in, Ünsal’ın ihanetine uğradığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Ünlü oyuncunun eşiyle yer aldığı fotoğrafları instagram hesabından silmesi iddiaları kuvvetlendirirken Nihan Ünsal ise sosyal medya hesaplarını kapattı. Ünsal’ın, İzmirli bir iş adamıyla aşk yaşadığı iddia edildi.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN YILDIZINA BÜYÜK ŞOK

Burak Sergen’in menajerlik şirketi ise çıkan haberleri doğruladı Basına yansıyan haberlerin ardından Burak Sergen’e eski eşinden destek mesajı geldi. Işıl Sergen, 60 yaşındaki usta oyuncuya “Güçlü ol” dedi ve aynı zamanda hakkında çıkan ‘nafaka’ haberlerine de açıklık getirdi. Işıl Sergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İyi ya da kötü günler hepimiz için… Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim. İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum. Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım. Bugün haber sitelerine düşen haberin içinde, Burak Bey’le boşanma anlaşmamızda “15 milyon tazminat” aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır.

O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır. Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Bir ricam da bugün çıkan haberlerde lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum.”

kaynak:televizyongazetesi