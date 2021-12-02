Sadakatsiz dizisi son bölüm tek parça izle

Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamlarının en sevilen dizisi olmuştur. Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, ikinci sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.[1] İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır.[2] Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş paylaşmaktadır.

Konusu

1. Sezon

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

Teknik Ekip

Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, yapımcısı Fatih Aksoy, ortak yapımcıları Selen Sevigen ve Gülümsün Özkök'tür. Orijinal senaryosu Mike Bartlett'a ait olup uyarlaması Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk'a aittir. Senaryosu ise ilk sezon yine Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk tarafından yapılmış ikinci sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici tarafından yapılmaktadır.

Dizinin yardımcı yönetmeni Efe Pamir, ikinci yönetmeni Merve Çolak'tır. Görüntü yönetmeni Ahmet Bayer, sanat yönetmeni Onur Tuğ'dur. Dizinin müziklerini Cem Öget hazırlamaktadır. Dizinin cast direktörleri Rabia Sultan Düzenli ve Fatoş Koçak'tır. Dizinin kostümleri Onur Becerik tarafından hazırlanmakta olup stil danışmanlıklarını Ayşenur Aksoy ve Aybüke Özmantar yapmaktadır. Dizinin post prodüksiyon sorumlusu Hediye Eren'dir, kurgusu Çağrı Ece tarafından yapılmaktadır. Süpervizör Merve Girgin Aytekin, genel koordinatör Direnç Aksoy Sidar'dır. Reji koordinasyon sorumlusu Ufuk Çınar, ışık şefi Onur Özşeker'dir. Yapım amirleri Gökhan Önal ve Kadir Bayar olup set amiri Ufuk Dalgıç'tır. Set fotoğrafçıları Samet Celepoğlu ve Ceyda Celepoğlu'dur. Dizinin oyuncu koçları Müfit Aytekin, F. Zehra Durgut, pedagogu Elif Ceylan Şakar'dır.[3]

Çekimler

Dizinin çekimleri Tekirdağ ve İstanbul’da gerçekleştirilmektedir.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya’nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

Aras Demir (Berkay Ateş) (32-): Asya'nın kaza yaptığı adam

Bu hafta neler olacak?

Derin herkesi kandırmaya devam edecek. sakat olmadığı anlaşılacak .Volkan ve Asya yeniden görüşecek. Asya'nın öldürülmesi istenecek.

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