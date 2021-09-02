Sadakatsiz Dizisi Konusu Nedir? Oyuncu kadrosu Nedir? Yeni Sezon bölümü 32. bölüm yayınlanacak mı ?

Gerek konusu gerekse oyuncuları ve karakterleri ile iddialı dizi Sadakatsiz her Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelmektedir. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizinin çekimleri Tekirdağ'da gerçekleştiriliyor. BBC Studios’un "Doctor Foster" dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisinde her yayınlanan bölüm merakla takip ediliyor. Sadakatsiz, ilk bölümünden itibaren Türk izleyicilerin en çok ilgi gösterdiği televizyon yapımlarından birisi oldu.

Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen, sosyal medyadan sokağa kadar her yerde konuşulan Sadakatsiz, çarşamba akşamları Kanal D'de ekrana geliyor. Aldığı yüksek reytinglerle de dikkat çeken Sadakatsiz’in Çarşamba akşamı yayınlanan yeni sezon bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

SADAKATSİZ 31. BÖLÜMDE NELER OLDU (2 HAZİRAN 2021)

Asya’nın Derin’in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin’in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Asya ve Derin uçurumdan yuvarlanmıştı. Peki şimdi ne olacak?

SADAKATSİZ 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı henüz belli değil fakat Eylül Ayı içerisinde 32. bölümün yayınlanacağı düşünülmektedir.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır... Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.

Asya, Derin'le konuşmak üzere kapısına dayanıyor. Derin Asya'nın konuşma teklifini kabul ediyor. Gönül ise Derin'in gitmesine karşı çıksa da başarılı olamıyor. Derin ve Asya arabayla uçurumun eşiğinde ölümle karşı karşıya geliyor. Asya ve Derin, uçurumdan yuvarlanıyor!

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSU

Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu, Sadakatsiz’de izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak:kamuajans