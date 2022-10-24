Sabahların Sultanı'na başvuru ekranı

Ekranların en sevilen sabah programı Sabahların Sultanı Seda Sayan hafta içi her gün tüm hızıyla devam ediyor. Programa çeşitli sebeplerden dolayı evlenemeyenler katılıyor. Peki Sabahların Sultanı Seda Sayan'a nasıl başvurulabilir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan Başvuru ekranı

https://www.startv.com.tr/canli-yayin