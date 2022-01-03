Sabahların Sultanı Seda Sayan programı neden başlamadı?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Herkesin heyecanla seyrettiği program çeşitli sebeplerle evlenemeyenleri konuk ediyor. Evlilikleri için çare bulunmaya çalışılıyor.

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her sabah ekranlardaydı. Fakat bu hafta program başlamadı. Herkes başlamama sebebini merak ediyor. Star TV kanalı açıklama da bulundu.