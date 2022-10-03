Sabahların Sultanı Nurgül nerede?

Ekranların en çok izlenen programı Sabahların Sultanı Seda Sayan tüm hızıyla devam ediyor. Emre ve Nurgül'ün evlenememesi tüm Türkiye'de konuşuluyor. Peki Nurgül nerede? Nurgül neden stüdyoyu terk etti?

NURGÜL NEREDE?

Nurgül ve Emre aşkı tüm Türkiye'de konuşuluyor. Nazlı hanıma sinirlenip, stüdyoyu terk eden Nurgül artık gelmeyecek mi?

Emre perişan halde Nurgül'ün gelmesini bekliyor.

Daha önce de programa katılmayan Nurgül'ün tekrar Emre'ye geri döneceği tahmin ediliyor.

Bakalım Emre Nurgül aşkı ne olacak? Büyük aşk bitti mi?