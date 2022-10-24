Sabahların Sultanı'na nasıl başvuru yapılır?

Sabah programı Sabahların Sultanı Seda Sayan hafta içi her gün Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Çeşitli sorunlardan dolayı evlenemeyenlerin katıldığı programa nasıl başvurulacağı da merak ediliyor. Peki Sabahların Sultanı Seda Sayan programına nasıl başvuru yapılır?

Sabahların Sultanı Seda Sayan Nasıl Başvuru Yapılır?

Programa başvuru yapmak isteyenler Star Tv'nin resmi sayfasından başvuru yapabilirler.