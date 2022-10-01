Rehber dizisinin konusu nedir?

Ekranların yeni dizsi Rehber'in fragmanı yayınlandı. Merak uyandıran dizinin oyuncuları ve konusunun ne olduğu merak ediliyor.

REHBER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Oruç Reis karakteri ile yer alan Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinden ayrıldıktan sonra Rehber dizisi ile anlaştı.

Yurtta yatılı olarak kalan üç genç kızın hikayesi anlatılacak; şuanda Rehber dizisinin kadın başrol oyuncuları belli olmadı.

Yakında başlayacak olan dizinin yayınlayacağı gün heyecanla bekleniyor.