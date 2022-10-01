Rehber dizisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Ekranların yeni dizisi olmaya aday Rehber'in fragmanı yayınlandı. İzleyiciler dizinin ne zaman başlayacağını, oyuncularını ve konusunu merak ediyor.

REHBER DİZİSİ

REHBER DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ekranların yeni dizisi Rehber'in fragmanı yayınlandı. Dizinin ne zaman, saat kaçta başlayacağının henüz bir açıklaması yapılmadı.