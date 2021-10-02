Payitaht Abdülhamit final mi oldu? Payitaht Abdülhamit neden bitiyor? Payitaht Abdülhamit finalde neler oldu?

Başrolünde Bülent İnal'ın yer aldığı ve Sultan 2. Abdülhamid'in saltanı sırasında yaşanan siyasi ve askeri olayları ekrana yansıtan dizi, 154. bölümüyle veda edecek mi? Peki, Payitaht Abdülhamit final mi oluyor? Payitaht Abdülhamit neden bitiyor? Payitaht Abdülhamit finalde neler oldu? Payitaht Abdülhamit son bölümde neler oldu?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD FİNAL Mİ OLUYOR?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve Sultan Abdülhamid Han'ın son 13 yıllık padişahlık dönemini konu edinen Payitaht Abdülhamid dizisi için de geri sayım başladı.

Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şevki Es'in oturduğu, başrolünde Bülent İnal'ın yer aldığı, dizi 4 Haziran Cuma günü ekrana gelecek olan 154. bölümde ekran macerasını sonlandırıdı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli'de isyan başlar. Sultan Abdülhamid'in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris'e yerleşirler.

Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder. Bildiklerini anlatmasın diye Aliye'nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU NEDİR?

Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde;Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat'ın vefat Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir