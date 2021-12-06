Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni tekrar izle

Altın Kelebek ödülleri her yıl veriliyor. Başarılı sunucular sanatçılar oyuncular ödüllerini almak için sabırsızlanıyor. Peki bu yıl altın kelebek ödülünü almaya hak kazanan kimler olacak?

Pantene Altın Kelebek Ödülü kimlere verilecek?

Sunuculuğunu Çağla Şikel'in yapacağı program büyük bir heyecanla bekleniyor.

Birçok başarılı ismin yer alacağı program Pazar günü seyircilerle buluşacak..

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