Olur Olmaz dizisi saat kaçta, ne zaman başlayacak?

Ekranların yeni dizisi Olur Olmaz ekranlarda yeni dizi olarak yerini alacak. Yeni dizinin ne zaman başlayacağı, oyuncularının kimler olacağı ve konusunun ne olacağı merak ediliyor.

OLUR OLMAZ DİZİSİ

Ekranların yeni dizisi Olur Olmaz'ın yakında başlayacağı duyuruldu. Dizinin başlayacağı tarih ve saati henüz belirtilmedi.