Olur Olmaz dizisi konusu nedir?

Olur Olmaz dizisi TV ekranlarında yeni dizi olarak yer alacak. Dizinin fragmanının ilgi çekici olması oyuncularının ve konusunun ne olacağına merak uyandırıyor.

OLUR OLMAZ DİZİSİ

Çağrı Çıtanak ve Başak Gümülcinelioğlu’nun başrolünde paylaşacağı Olur Olmaz dizisinin yapımcısı PH Yapım olacak. Atv ekranlarında Ekim 2022 de ekranlara gelecek Olur Olmaz dizisinin senaristi Halil Tekeş olacak.

Dizinin başlayacağı gün heyecanla bekleniyor.