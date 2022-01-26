Oğlum dizisi oyuncuları kimler? konusu nedir?

Show Tv ekranlarında yeni başlayacak olan Oğlum dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanı yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu ve konusunun ne olduğu merak ediliyor.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI

Oğlum dizisi oyuncuları arasında Timur Acar, Songül Öden, Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Canan Ergüder, Serhat Teoman, Metehan Parıltı, Emir Kaan Özkan, Kubilay Aka, Ali Seçkiner Alıcı gibi isimler yer alıyor.

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

son yıllarda kadına şiddet kadar önemli bir konu olan ebeveyn ve evlat ilişkisinin de etkili bir dille sorgulandığı dizide Efe, maddi durumu iyi olan ailesinden yeterince ilgi görmeyen ve yaşadığı duygusal açlığı bilgisayar oyunları ve çizdiği resimlerle kapatmaya çalışan bir çocuk rolüyle seyirci karşısına çıkacak.