Oğlum dizisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Show Tv ekranlarında başlayacak olan yeni dizi Oğlum'un ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor..

OĞLUM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Oğlum'un fragmanının yayınlanmasının ardından ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Oğlum dizisinin yakında başlayacağı tahmin ediliyor.