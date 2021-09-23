O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Jürileri kimler?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya’da O Ses Türkiye çekimleriyle ilgili paylaşımlar yapan Acun Ilıcalı takipçilerine ‘’Başlıyor’’ haberini verdi

TV ekranlarında yayınlanmasına çok az günler kaldı. O ses türkiye’den görüntüler gelmeye devam ederken jüri üyelerinden değişiklik olduğu fark edildi. Hadise ve Ebru Gündeş arasında yaşanan tatsız olaylardan dolayı yoluna ebru gündeşle gitmeye karar vermiş ve uzun yıllardır jüri koltuğunda oturan Hadise ayrılma kararı vermiştir. Hadisenin O Ses Türkiye’den ayrılması gündeme bomba gibi düştü. Yeni Jüri koltuğunda oturan isimler Oğuzhan Koç, Ebru Gündeş, Murat boz ve Beyazıt Öztürk yer alıyor. Sunucusu ise Saadet Özsırkıntı olarak belirlendi.

O Ses Türkiye Ne Zaman Yayınlanacak?

O Ses Tükiye'nin yayın tarihi açıklandı. İzleyicilerin dört gözle beklediği O Ses Türkiye 10 Ekim tarihinde yayınlanacak. Hadisenin gitmesi reyting'de düşüşe sebep olacak mı?