O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Jürileri kimler?
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya’da O Ses Türkiye çekimleriyle ilgili paylaşımlar yapan Acun Ilıcalı takipçilerine ‘’Başlıyor’’ haberini verdi
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya’da O Ses Türkiye çekimleriyle ilgili paylaşımlar yapan Acun Ilıcalı takipçilerine ‘’Başlıyor’’ haberini verdi
TV ekranlarında yayınlanmasına çok az günler kaldı. O ses türkiye’den görüntüler gelmeye devam ederken jüri üyelerinden değişiklik olduğu fark edildi. Hadise ve Ebru Gündeş arasında yaşanan tatsız olaylardan dolayı yoluna ebru gündeşle gitmeye karar vermiş ve uzun yıllardır jüri koltuğunda oturan Hadise ayrılma kararı vermiştir. Hadisenin O Ses Türkiye’den ayrılması gündeme bomba gibi düştü. Yeni Jüri koltuğunda oturan isimler Oğuzhan Koç, Ebru Gündeş, Murat boz ve Beyazıt Öztürk yer alıyor. Sunucusu ise Saadet Özsırkıntı olarak belirlendi.
O Ses Türkiye Ne Zaman Yayınlanacak?
O Ses Tükiye'nin yayın tarihi açıklandı. İzleyicilerin dört gözle beklediği O Ses Türkiye 10 Ekim tarihinde yayınlanacak. Hadisenin gitmesi reyting'de düşüşe sebep olacak mı?
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Hatayspor
|6
|13
|3. Trabzonspor
|5
|13
|4. Altay
|6
|12
|5. Karagümrük
|6
|11
|6. Konyaspor
|5
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Kayserispor
|6
|10
|9. Alanyaspor
|5
|9
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Kasımpaşa
|5
|5
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0