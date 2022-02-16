Nihat Doğan ve Seyhan Soylu Al Sana Haber'den ayrıldı mı?

Al Sana Haber programı ile Flash TV'ye yeniden hayat veren ikili Seyhan Soylu ve Nihat Doğan ani bir karar alarak programı sonlandırdı.

Seyhan Soylu geçtiğimiz günlerde instagram hesabından "Sizce nangi kanallarda yayın yapmalıyız" diyerek tv kanallarının yazılı olduğu bir anket paylaşmıştı. Bu gelişmenin ardından ikilinin kanaldan ayrılma açıklamaları yapmaları söz konusu anket için "ayrılık sinyalleriymiş" dedirtti. Artık yayın hayatına Youtube platformu üzerinden devam edecek Al Sana Haber programının neden bittiği hakkında Seyhan Soylu şaşırtan açıklamalar yaptı.

"MEZARININ BAŞINA GİDİP BANA YAPILAN ZULMÜ ŞİKAYET EDECEĞİM"

Seyhan Soylu “Sevgili izleyenlerimiz Al Sana Haber kısa sürede Türkiye’nin en çok izlenen programı olmayı başardı. 3 yıldır kapalı olan Flash TV kanalına bir lokomotif oldu ve o kanalın PR’ının yüzde 90’ını üstlendi. Kumandalardan kalkmış olan kanalı tekrar kumandalara soktuk. Tüm yaptıklarım helal hoş olsun çünkü bundan 20 yıl önce kanalın sahibi rahmetli Ömer Göktuğ’un bana göstermiş olduğu babalığın karşılığında yaptım. Bu Cuma günü Bursa’ya Ömer Abi nin mezarının başına gidip bana yapılan zulmü şikayet edeceğim.

Hepimizin siyasi görüşleri vardır. Birimiz HDP’li olabilir, birimiz İYİ Partili, diğerimiz AK Partili vs. olabiliriz. Ömer Abi vefat ettikten sonra ekonomik olarak tamamı şahsıma ait olan program ile ilgili Youtube kanalımızdan telif talep edildi. Bir de kanal olarak 'Tarafsız, kararsız' diye de slogan yapıyorduk. Bu slogan dahi şahsıma ait bir slogan. Flash TV’nin izleyicisine bunu bizzat ezberlettik. Rahmetli Ömer Göktuğ gerçekten tarafsız bir televizyon olsun istiyordu. Fakat maalesef vefat ettikten sonra kanal hiç de tarafsız olmadığını ne olarak ortaya koydu." dedi.

Sisi, Flash TV'de 'siyasi mobbing' uygulandığını söyledi, kanala rest çekti! Al Sana Haber programının moderatörü Seyhan Soylu kanaldan ayrıldı!

'İHANET ETTİLER'

Nihat Doğan; “Seni neden kırdıklarını açık açık anlatsana Seyhancığım. Adamın yedisi dolmadan sana sansüre ve baskıya başlamaları son derece ayıp. Ömer beye asla bir şey söylemiyoruz. Saygımız da sonsuz. Gani gani rahmet diliyoruz. Ama Seyhan Soylu’ya bu yapılanı asla kabul etmiyorum. Seyhan Soylu bütün ekibi alıp Flash TV’ye getirmiştir. Yok Hakan Aygün de yok Can Ataklı da bunlar program yapıyormuş da. Bit pazarına nur mu yağdıracaksınız? Ölü dirilmez. Seyhan Soylu’yu kaybetmekle hayatınızın hatasını yaptınız. O fitneci başarısızlar yok mu o aldığınız iki tane fitneci el bitmiş okeye dönen iki kişi yediler. Çünkü onlar başarısızdı Seyhan Soylu başarılıydı. Al Sana Haber programı ile Flash TV 50 Milyon Dolar verse yapamayacağı reklamı yaptı. Siz Seyhan Soylu ve ekibine ihanet ettiniz. Bizim patronumuz Seyhan Soylu ama siz Ömer Göktuğ’un mirasına da ihanet ettiniz. Sakın bana telefon açıp da gel sana program yapalım demeyin. Ben Seyhan Soylu ile geldim, Seyhan Soylu ile giderim. Biz para değil kardeş biriktirdik. Programlarınıza konuk olarak bile gelmem.” dedi.

Sisi, Flash TV'de 'siyasi mobbing' uygulandığını söyledi, kanala rest çekti! Al Sana Haber programının moderatörü Seyhan Soylu kanaldan ayrıldı!

"YAYINI TERK ETTİM"

Soylu “Flash Tv benim yıllar önce ekmek kazanmış olduğum bir yer. Orası manevi babam dediğim kişinin yeriydi. Bu tavrı beklemiyordum. Bana siyasi olarak mobbing uyguladılar. Bunu ilk defa söylüyorum. Sedef Kabaş biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmişti. Sedef hanım da evli olmasına rağmen bir otel odasından çıkmıştı. Külliye’ye ayar çekerken kendine de namus ayarı çekmesi gerektiğini söylemiştim. Bakın ben AK Partili değilim ama hangi partiden olursa olsun bir ulusun temsilcisi olan Cumhurbaşkanına hakaret eden kişiye yaptığının ayıp olduğunu söylemem ve Derya Büyükuncu’ya kemik atmamdan dolayı “Sen ne yapıyorsun? Burası muhalif bir kanal. Biz CHP’den maddi destekler bekliyoruz. Bize 750 Bin TL destek olacak CHP, bunu nasıl yapıyorsun?” dendi. Orada yönetimdeki evli olan biri bir hatunla birlikteyse onu da söylerim.

FLASH TV'nin yeni yönetiminin Cumhurbaşkanını öven sözleri için kendisini uyardığını ve programın banttan yayınlanacağını söylemesi üzerine Soylu, yapacağız deyince, "Rest çektim ve bu ulusun Cumhurbaşkanına hakaret eden kişilere destek veren bir yayıncılık politikası bana uygun değil, bana dünyanın tüm televizyonlarını bedava verseler gerekirse bir daha ekrana çıkmam. Halka da "Kararsızların Tarafsızların" televizyonu diyerek kandırarak program yapamam. Bu konuda kimseye eyvallahım olmaz bu son programım dedim yayını başlarken terk ettim. Bu görüntüleri de yarın servis edeceğim. ” ifadelerini kullandı.

Sisi, Flash TV'de 'siyasi mobbing' uygulandığını söyledi, kanala rest çekti! Al Sana Haber programının moderatörü Seyhan Soylu kanaldan ayrıldı!

NİHAT DOĞAN'DAN CAN ATAKLI'YA ÇOK AĞIR SÖZLER

Nihat Doğan; “Bunlar demokrattı değil mi? Ben zaten oldum olası Can Ataklı’yı sevmezdim. Irkçı, faşist adamlar. Bunlar mı ülkeye demokrasi ve özgürlük getirecek? Kafatasçı müptezeller. Buradan Kürtlere sesleniyorum madem Can Ataklı’nın olduğu programları izlemeyin. Kürtlerden rica ediyorum. Bu adam Kürt düşmanıdır. Kürtlerden ve Kürt lafından bile rahatsız olan bir adammış onu öğrendim.” şeklinde konuştu.

Kaynak:Bölge Gündem