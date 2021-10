Netflix ' te En Çok İzlenen Filimler Hangileri? En Çok İzlenen Diziler Hangileri?

Boş zamanların ve keyifli vakitlerin vazgeçilmezi olan filmler genellikle neler? En çok izlenen filimler neler? Dünya’da 200 milyona aşkın aboneye sahip olan Netflix, platformunda en fazla izlenenleri açıkladı. Genellikle kendi istatistikleriyle ilgili bilgi paylaşmayan Netflix ilk defa dizi ve filmler hakkında bilgiler paylaştı.

Netflix'te En Çok İzlenen Dizi Ve Filimler Neler?

Code Conference’ta yapılan açıklamalara bakıldığında Netflix’in en fazla izlenen dizisi Bridgerton oldu. Bu dizi bugüne kadar tam 82 milyon hesaptan ‘’en az 2 dakika boyunca’’ izlenmiş oldu.

Netflix’te En Fazla İzlenen Diziler

1- Bridgerton 1.Sezon (82 milyon)

2- Lupin 1.Sezon (76 milyon)

3- The Witcher 1.Sezon (76 milyon)

4- Sex/Life (67 milyon)

5- Stranger Things 3. Sezon (67 milyon)

6- Money Heist Part 4. Sezon (65 milyon)

7- Tiger King 1.Sezon (64 milyon)

8- The Queen's Gambit (62 milyon)

9- Sweet Tooth 1. Sezon (60 milyon)

10- Emily in Paris 1.Sezon (58 milyon)

Tüm bu anlara rağmen sayılarda, 10 gün önce çıkış yapan İve bir Kore dizisi olan Squid Game’in şimdiye kadar en fazla izlenen program olabileceğini ve birçok ülkede en fazla izlenen katogerisinde yer aldığı aktarıldı.

Netflix'te En Fazla İzlenen Filmler

Filmlere bakıldığı takdirde Netflix’in en fazla izlenen yapımları ise şu şekilde:

1- Extraction (99 milyon)

2- Bird Box (89 milyon)

3- Spenser Confidential (85 milyon)

4- 6 Underground (83 milyon)

5- Murder Mystery (83 milyon)

6- The Old Guard (78 milyon)

7- Enola Holmes (77 milyon)

8- Project Power (75 milyon)

9- Army of the Dead (75 milyon)

10- Fatherhood (74 milyon)

Netflix tarafından paylaşılan veriler birçok kişinin oldukça dikkatini çekti. Netflix şu döneme kadar genellikle elindeki verilere pek paylaşmayan bir platform olarak karşımıza çıkmaktaydı.